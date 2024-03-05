تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 181 على مستوى مدينة قصيبة المديوني

أعلنت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 181 بمدينة قصيبة المديوني أنه في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية مدينتي بنان وقصيبة المديوني من الفيضانات سيقع القيام بأشغال على مستوى الطريق المذكورة من النقطة الكيلومترية 000+700 إلى 01+700على مستوى مدينة قصيبة المديوني حيث سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور على خمس مراحل و لإمتداد فترة إنجاز الأشغال بداية من اليوم الثلاثاء 05/03/2024 إلى 05/05/2024.

هذا ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى الإنتباه وإحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.

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