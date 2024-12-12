تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31

أفادت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 31(من مفترق النقرة الى حدود مفترق الطريق الشعاعية رقم 20)، بأنه في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى – منطقة المنيهلة سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور على امتداد فترة إنجاز الأشغال التي تدوم 180 يوما بداية من يوم الأحد 15 ديسمبر الحالي.

وأضافت الوزارة أنه حيث سيتم استخدام مسلك واحد (Une seule Voie) في اتجاهين ذهابا وإيابا على أجزاء بطول 200م تباعا.

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