تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى منطقة المنيهلة

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 31، أنه وفي اطار إنجاز أشغال مشروع حماية منطقة المنيهلة من الفيضانات القسط عــدد 1، سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور على امتداد فترة إنجاز الأشغال التي تدوم 60 يوما ليلا ونهارا، بداية من يوم الجمعة 6 فيفري 2026.

واوضحت الوزارة، في بلاغ، انه بالنسبة لمستعملي الطريق الجهوية رقم31 في اتجاه بنزرت، يتم المرور عبر المفترق الدوار على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم31 والشعاعية X20والانحناء يسارا لمواصلة السير على الطريق الموازية للشعاعيةX20الى حدود تقاطع هذه الأخيرة مع طريق الشنوة، ثم الانعطاف يمينا لاستعمال نفس الطريق حتى تقاطعها مع الطريق الجهوية رقم31 ،ثم يتم الانحناء يسارا لمواصلة السير في اتجاه بنزرت.

اما بالنسبة لمستعملي الطريق الجهوية رقم31 في اتجاه باردو فيسلكون الطريق بصفة عادية.

ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى إحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة

كلمات البحث :حركة المرور;ـحويل;منطقة المنيهلة