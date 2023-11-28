تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11 بمعتمدية بنزرت الجنوبية

أعلمت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 11 بمعتمدية بنزرت الجنوبية، أنه سيتم تحويل وقتي لمسار حركة المرور بالطريق بداية من اليوم الثلاثاء 28/11/2023 إلى غاية 13/01/2024، لأنه سيتم القيام بأشغال بالنقطة الكيلومترية 1.250 على مستوى وادي عباس.

ويأتي ذلك في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات، حيث دعت الوزارة مستعملي الطريق إلى الانتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.

كلمات البحث :بنزرت;حركة المرور;وادي عباس