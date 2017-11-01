تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون البكر الممتاز

أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك مساء الثلاثاء، عن تحيين السعر المرجعي المتحرك لزيت الزيتون البكر الممتاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية والدقيقة لسير موسم جني وتحويل الزيتون وحرصا على حماية منظومة الإنتاج ولاسيما صغار الفلاحين.

وأفاد البلاغ أنه تقرر الترفيع في السعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى المعاصر (الباز) ليبلغ 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجودة وتثمين المنتوج الوطني.

وأكدت الوزارتان أن هذا السعر المرجعي يظل متحركا وقابلا للتحيين بصفة دورية، حيث يتم مراجعته أسبوعيا وكلما اقتضت متغيرات السوق ذلك بما يضمن التفاعل الإيجابي مع تطورات العرض والطلب.

كما جددت الوزارتان التزامهما بمواكبة مختلف مراحل الموسم والعمل على ضمان نجاحه، مع حماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة في منظومة زيت الزيتون، دعما لاستقرار القطاع وتعزيزا لدوره في الاقتصاد الوطني.

كلمات البحث :السعر المرجعي;بكر;زيت الزيتون