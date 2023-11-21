تخصيص ما يقارب 35 مليون دينار لتمويل الباعثين الشبان ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعثّرة

أعلنت وزارة التشغيل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمّ رصد الاعتمادات الضرورية قصد الترفيع في سقف التمويلات لفائدة الباعثين الشبان من الراغبين في إحداث مؤسساتهم الصغرى والمتوسطة أو الراغبين في توسعة وتطوير مؤسساتهم أو أصحاب المشاريع الذي يلاقون صعوبات للمحافظة على ديمومة مشاريعهم وذلك سواء عبر ميزانية الدّولة أو عبر برامج التّعاون الدولي.

وقد أشرف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني بحضور خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن، مساء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على إعلان انطلاق تنفيذ برنامج خاص لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة من خلال إسنادهم منح للمساهمة في تمويل مشاريعهم ومرافقتهم بعد الإحداث باعتماد قدره 34 مليون دينار، 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية و08 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ولتفعيل هذا البرنامج تم توقيع إتفاقتي شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن.

وأكد عبد الجمالي بالمناسبة على أنّ ملف المبادرة الخاصة يحظى بالأولوية القصوى في برنامج عمل الوزارة، مثمنا مستوى التعاون مع الشركاء الدوليين والبنك التونسي للتضامن مصرحا بأن الوزارة تواصل العمل وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والشركاء التقنيين والماليين لمزيد ترسيخ ثقافة المبادرة ودعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية وتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتذليل الصعوبات لتحقيق فرص جديدة للتنمية والتشغيل.

وحضر موكب توقيع الإتفاقيتين فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد حاتم دحمان رئيس مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب « مبادرون » والسيد العروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم التكوين والإدماج المهني وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتندرج الإتفاقية الأولى في إطار برنامج دعم التكوين والإدماج المهني PAFIP المنجز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مساندة حوالي 700 مؤسسة صغرى خلال سنة 2024 وإلى غاية موفى شهر جوان 2025 وذلك من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط (سقف 50 ألف دينار) بشروط ميسرة (نسبة فائدة في حدود 5%، مدة إمهال بـــ 12 شهرا، سيولة مالية تصل إلى 40 % من قيمة التمويل).

وتندرج الإتفاقية الثانية في إطار الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب « مبادرون » المنجز بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتهدف هذه الإتفاقية إلى المساهمة في تمويل حوالي 800 مشروع بكامل ولايات الجمهورية عبر توفير منحة مالية لا يتجاوز سقفها 15 ألف دينار وفي حدود 50 % من كلفة المشروع قصد تذليل الصعوبات التي يلاقيها الباعثون – توفير التمويل الذاتي لإحداث او توسعة مشاريعهم التي يمكن تنفيذها قبل موفى شهر جانفي 2024- ويشمل هذا البرنامج المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل، ويُفتح باب التسجيل على المنصة الخاصة بالبرنامج www.moubadiroun.tn بداية من يوم الثلاثاء 21 ويتواصل الى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

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