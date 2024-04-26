تدشين أول راديو واب خاص بقطاع التكوين المهني

تم اليوم الجمعة 26 افريل 2024، تحت ّإشراف لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني افتتاح مكسب اتصالي رقمي للقطاع والمتمثل في راديو واب، راديو مهنة، وهو أول راديو واب بالوكالة التونسية للتكوين المهني.

وحضر موكب التدشين مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني و سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وعزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس وممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومحمد الطيب شمنڨي رئيس شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعدم من إطارات الوزارة والوكالة.

وأكد الوزير بالمناسبة على راديو واب مهنة المنجز في إطار التعاون الدولي، هو مكسب جديد ينضاف الى المنظومة الوطنية للتكوين المهني، يهدف أساسا الى التعريف بالخدمات التي تقدمها المنظومة وسيساعد على تطوير مهمة التوجيه والإرشاد والاحاطة لفائدة طالبي التكوين.

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