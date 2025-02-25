تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية بتونس

دشنت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لمحكمة الناحية بتونس، واطّلعت بالمناسبة على مختلف فضاءات ومكاتب العمل وقاعات الجلسات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.

وأوصت الوزيرة بإتمام القسط الثاني من المشروع والقيام بالتهيئات اللازمة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمتقاضين لقضاء شؤونهم في أحسن الظروف. كما ثمنت المجهودات المبذولة من قبل الإدارة لتحسين وتهيئة المقرات الراجعة لها بالنظر، مؤكدة على ضرورة المحافظة عليها ومتابعة صيانتها.

وحضر تدشين المقر الجديد للمحكمة والي تونس والمشرفون القضائيون وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من الإطارات القضائية والإدارية عن الإدارة المركزية وعن المحاكم والإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس.

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