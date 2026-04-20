تدشين مقر مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة

دشّنت وزيرة العدل ليلى جفّال، الإثنين، مصحّة مُوظّفي السجون والإصلاح بالرابطة (تونس العاصمة)، وذلك « تكريسا لتوجّهات الوزارة الرامية إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفي إطار السعي الى الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة منتسبي السلك وأفراد عائلاتهم ».

واطّلعت الوزيرة، على مختلف مكوّنات المصحة، وزارت مختلف أقسامها وعاينت التجهيزات المتوفّرة بها. وتحادثت أيضا مع الإطار الطبي وشبه الطبي المعين بها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وأكّدت جفّال بالمناسبة على أنّ « هذا المكسب من شأنه أن يُعزّز المرفق الصحي لمنتسبي السلك »، داعية إلى مزيد تدعيم الخدمات المسداة مع ضرورة الحرص على الحفاظ على تجهيزات المصحة وحسن استغلالها.

