تدشين مولّد الأكسجين بالمستشفى المحلي « إبراهيم الغربي » بقليبية

أدّى وزير الصحة علي المرابط اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، زيارة إلى المستشفى المحلّي « إبراهيم الغربي » بقليبية من ولاية نابل تولّى خلالها تدشين مولّد الأكسجين الذّي تمّ تركيزه بالمؤسّسة في إطار برامج التّعاون التونسي الياباني والإيطالي والشّراكة مع منظمّة الصحّة العالميّة.

وحضر موكب التّدشين سفير اليابان بتونس Osuga Takeshi والقائم بالأعمال بالسّفارة الإيطالية بتونس Tommaso Sansone وممثّل منظّمة الصحة العالميّة بتونس إبراهيم الزيك ووالية نابل صباح ملاك وعدد من الإطارات الصحّية بالجهة.

وأكّد علي المرابط، بالمناسبة، أهمّية المشاريع الصحّية الجديدة بمدينة قليبية وخاصّة مولّد الأكسيجين الذّي سيمكّن من تغطية حاجيات مدينة قليبية والجهات المجاورة، مثمّنا التّعاون المشترك بين وزارة الصحة والشّركاء الدّوليين في مجابهة الأزمات الصحّية والجوائح.

ومن جانبهما، عبّر سفير اليابان بتونس وممثّل السّفارة الإيطالية بتونس عن عزم بلديهما مواصلة تعزيز مشاريع الشراكة لدعم القطاع الصحّي ببلادنا وتنويع مجالاتها.

كما أشاد ممثّل منظّمة الصحّة العالميّة بحجم التّعاون الإستراتيجي بين المنظّمة ووزارة الصحة، مبيّنا أن مولّد الأكسيجين بقليبية يأتي في إطار إحداث عدد من المولّدات الأخرى في عدّة مناطق من ولايات الجمهورية لتوفير الأكسجين في كلّ المؤسّسات الإستشفائيّة التّونسيّة.

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