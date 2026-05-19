تدشين وحدة استعجالية جديدة بالمستشفى المحلي بالرديف

أعطيت يوم الإثنين، بالمستشفى المحلي بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة إشارة انطلاق استغلال وحدة الإنعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية وذلك بإشراف والي الجهة سليم فروجة وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة وإطارات طبية وشبه طبية وعملة المستشفى.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بقفصة، طه معتوق، بأن تدشين وحدة الانعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية بالرديف هي السادسة جهويا والرابعة بالمستشفيات المحلية.

وأشار إلى أن تركيز هذه الوحدة يندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة في تقريب الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق البعيدة والعناية بالحالات الاستعجالية الحرجة في الخط الأول وسرعة إيصالها إلى مستشفيات الخط الثاني والثالث

وأضاف معتوق، أنه تم كذلك على هامش تدشين وحدة الإنعاش والتدخل السريع المتنقلة للمساعدة الطبية الاستعجالية معاينة قاعة بالمستشفى المحلي بالرديف المخصصة لتركيز آلة السكانار والتي تم اقتراحه بعد التثبت منه من قبل الفريق البيوتقني التابع للإدارة الحهوية للصحة بقفصة.

