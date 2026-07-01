تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات: الديوان الوطني للتطهير يُوضّح

أكد الديوان الوطني للتطهير أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير.

وأوضح في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسيل شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقًا بشبكات التطهير.

كما لفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات، تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب.

كلمات البحث :الديوان الوطني للتطهير;شاطئ;ياسمين الحمامات