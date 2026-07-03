تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد

وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، بتاريخ 3 جويلية 2026، الى 24539.6 مليون دينار أي ما يعادل 97 يوم توريد مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 ايام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي ب05ر2 بالمائة ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.9586 دينار في 2 جويلية الجاري مقارنة ب2.8992 دينار قبل سنة فيما بلغ سعر صرف الاورو ب3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل سنة.

وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026 بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار.

يشار الى ان العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415,6مليون دينار (م د) مقابل 8365,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية الى موفى ماي 2026، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 28169,8 م د مقابل 26831,5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.أما الواردات فقد بلغت 38585,4 م د مقابل 35197,2 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

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