تراجع الاحتياطي الصافي من العملة الى 100 يوم توريد بتاريخ 19 فيفري

تراجع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة، مجددا، بتاريخ 19 فيفري 2025، إلى مستوى 22،9 مليار دينار (ما ينهاز 100 يوم توريد)، مقابل 23 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة2024 (105 يوم توريد).

وسجلت عائدات العمل، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، الخميس، عن البنك المركزي التونسي، ارتفاعا طفيفا بنسبة 7،3 بالمائة، وتحوّلت قيمتها من 818 مليون دينار، من 1 جانفي الى 10 فيفري 2024، الى قرابة 880 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025. وتطوّرت عائدات السياحة، بدورها، بنسبة 6،4 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب647 مليون دينار.

وتقدّر العائدات العمل والسياح، مجمّعة، بـ1.5 مليار دينار، ممّا يسمح بتغطية 32،7 بالمائة، من خدمة الدين الخارجي.

ولفت تقرير البنك المركزي إلى تضاعف خدمة الدين الخارجي بثلاث مرات، بتاريخ 10 فيفري 2025، لتتجاوز 4،6 مليار دينار، مقابل 1،5 مليار دينار خلال سنة 2024.

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