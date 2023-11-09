تراجع معدل صرف الدينار بـ3.2 بالمائة في مواجهة الأورو

تراجع معدل صرف الدينار أمام الأورو بنسبة 3،2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2023. مقابل تحسّنه بنسبة 1،8 بالمائة خلال سنة 2022، وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي بشأن التطوّر الإقتصادي والنقدي.

كما تراجع صرف الدينار أمام الدولار بنسبة 1،1 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقابل تراجعه بنسبة 9،6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبمعدل شهري (خلال سبتمبر 2023 ومقارنة بأوت 2023) فقد سجل معدل صرف الدينار تحسّنا بنسبة 0،4 بالمائة في مواجهة الأورو مقابل تراجعه بنسبة 1،5 بالمائة مقابل الدولار.

وتراجع معدل صرف الدينار، خلال سبتمبر 2023، بنسبة 4،3 بالمائة في مواجهة الأورو مقارنة بسبتمبر 2022 وسجل تحسّنا، بنسبة 3،3 بالمائة، مقابل الدولار.

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