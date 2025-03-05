تراجع نسبة التضخم خلال شهر فيفري 2025 الى مستوى 5.7 %

سجلت نسبة التضخم لشهر فيفري 2025 تراجعا الى مستوى 5,7% بعد أن كانت في حدود 6% خلال شهر جانفي حسب ما كشفت عنه بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاربعاء.
وفسر المعهد هذا الانخفاض بتراجع نسق تطور أسعار المواد الغذائية (7% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 7.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار الملابس والأحذية (8.6% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.7% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار خدمات الصحة (4% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار السكن والطاقة المنزلية (3.8% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 4.1% خلال شهر جانفي 2025).
كلمات البحث :التضخم;مجلس الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.