تراجع نسبة التضخم خلال شهر فيفري 2025 الى مستوى 5.7 %

سجلت نسبة التضخم لشهر فيفري 2025 تراجعا الى مستوى 5,7% بعد أن كانت في حدود 6% خلال شهر جانفي حسب ما كشفت عنه بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاربعاء.

وفسر المعهد هذا الانخفاض بتراجع نسق تطور أسعار المواد الغذائية (7% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 7.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار الملابس والأحذية (8.6% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.7% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار خدمات الصحة (4% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار السكن والطاقة المنزلية (3.8% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 4.1% خلال شهر جانفي 2025).

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