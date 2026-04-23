ترقية الشهيد خليل القضقاضي مع اسناده الوسام العسكري

أعلنت مؤسسة فداء، اليوم الخميس، أنه قد تمت ترقية شهيد الوطن من المؤسسة العسكرية خليل القضقاضي من رتبة رقيب إلى رتبة عريف وإسناده الوسام العسكري، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 .

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم، بصدور الامر عدد 53 لسنة 2026 الصادر في 18 أفريل 2026 والذي ينص على أن « يرقى الى رتبة عريف، بعد الوفاة، بداية من 25 جوان 2024، الرقيب خليل قضقاضي »، والامر عدد 54 الصادر بالتاريخ ذاته، والذي ينص على إسناده الوسام العسكري.

و يذكر أن العريف القضقاضي استشهد في 26 جوان 2024 ، بعد تعرض دورية عسكرية الى إطلاق نار بالمنطقة العازلة برمادة.

