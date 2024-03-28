تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي ما يلي ممثلو المجالس الجهويّة في تركيبة المجلس :

- بنزرت : قيس اللواتي – زكيّة المعروفي – عليّة البجاوي

- باجة : سامي الماكني – عثمان الرياحي – كمال الماجري

- جندوبة : فاروق الخميري – علاء غزواني – حسان عامري

- الكاف : سمير حسناوي – أسامة سحنون – دلال اللموشي

- تونس : جلال القروي – هدى الجلاصي – ريم بن الحاج محمد

- أريانة : بلقاسم يعقوبي – سعيدة شقير – رياض الدريدي

- بن عروس: عادل ماجول – هيثم الطرابلسي – مروان زيان

- زغوان : رفيق الشنوفي – عمر جعيدي – بشير حمدة

- منوبة : فوزية الناوي- علي الماجري – محمد بن رجب

- نابل: نورس الهيشري – أحمد قار علي- شاكر بن بلقاسم

- سليانة: يوسف البرقاوي – لطفي الطاهر- عبد الحفيظ الماجري

- القصرين: أيمن العبيدي – حسنين محفوظي – محمد العايش جامعي

- القيروان: إبراهيم جراي – مراد البرقاوي – محمد علي البحروني

- المنستير: سيرين قزارة – بلال السعيدي – حسام مزالي

- المهدية: هيثم صفر – اكرم بن سالم – سليم سالم

- توزر: إسماعيل بن علي- هشام مباركي – الناجي عبد المؤمن

- سيدي بوزيد: عماد الدربالي- محمود صماري- سامية السويسي

- صفاقس: عبد الكريم عرضاوية- ناجي بن كيلاني – فهمي مبارك

- قفصة: الجمعي الزويدي- عبد الحميد الصويعي – خالد بن عبد الحفيظ

- تطاوين: علي الحسومي البيولي – بلقاسم نقيص- كمال لحمر

- قابس: صالح هداجي – محمد الكو – عماد الشتاوي

- قبلي: الفتحي معالي – جاب اله بن صالح – محسن بن سالم

- مدنين: الفتحي الأعماري – لسعد سمير- احمد قتات

أما ممثلو مجالس الأقاليم فهم كالآتي :

- الإقليم الأوّل :عبد الرؤوف كلاعي

- الأقليم الثاني: أومينة حرباوي

- الإقليم الثالث: حمدي عمران

- الإقليم الرابع: الحبيب الخودي

- الإقليم الخامس: نورالدين العكروت

يشار إلى أنّه وقع إرجاء عملية انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة.

كلمات البحث :المجلس الوطني للجهات;تركيبة