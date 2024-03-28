أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي ما يلي ممثلو المجالس الجهويّة في تركيبة المجلس :
- بنزرت : قيس اللواتي – زكيّة المعروفي – عليّة البجاوي
- باجة : سامي الماكني – عثمان الرياحي – كمال الماجري
- جندوبة : فاروق الخميري – علاء غزواني – حسان عامري
- الكاف : سمير حسناوي – أسامة سحنون – دلال اللموشي
- تونس : جلال القروي – هدى الجلاصي – ريم بن الحاج محمد
- أريانة : بلقاسم يعقوبي – سعيدة شقير – رياض الدريدي
- بن عروس: عادل ماجول – هيثم الطرابلسي – مروان زيان
- زغوان : رفيق الشنوفي – عمر جعيدي – بشير حمدة
- منوبة : فوزية الناوي- علي الماجري – محمد بن رجب
- نابل: نورس الهيشري – أحمد قار علي- شاكر بن بلقاسم
- سليانة: يوسف البرقاوي – لطفي الطاهر- عبد الحفيظ الماجري
- القصرين: أيمن العبيدي – حسنين محفوظي – محمد العايش جامعي
- القيروان: إبراهيم جراي – مراد البرقاوي – محمد علي البحروني
- المنستير: سيرين قزارة – بلال السعيدي – حسام مزالي
- المهدية: هيثم صفر – اكرم بن سالم – سليم سالم
- توزر: إسماعيل بن علي- هشام مباركي – الناجي عبد المؤمن
- سيدي بوزيد: عماد الدربالي- محمود صماري- سامية السويسي
- صفاقس: عبد الكريم عرضاوية- ناجي بن كيلاني – فهمي مبارك
- قفصة: الجمعي الزويدي- عبد الحميد الصويعي – خالد بن عبد الحفيظ
- تطاوين: علي الحسومي البيولي – بلقاسم نقيص- كمال لحمر
- قابس: صالح هداجي – محمد الكو – عماد الشتاوي
- قبلي: الفتحي معالي – جاب اله بن صالح – محسن بن سالم
- مدنين: الفتحي الأعماري – لسعد سمير- احمد قتات
أما ممثلو مجالس الأقاليم فهم كالآتي :
- الإقليم الأوّل :عبد الرؤوف كلاعي
- الأقليم الثاني: أومينة حرباوي
- الإقليم الثالث: حمدي عمران
- الإقليم الرابع: الحبيب الخودي
- الإقليم الخامس: نورالدين العكروت
يشار إلى أنّه وقع إرجاء عملية انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة.
كلمات البحث :المجلس الوطني للجهات;تركيبة
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