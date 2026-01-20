تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم الثلاثاء 20 جانفي 2026، ان تركيبة الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي سيتالف من صبري اللموشي كمدرب اول و يساعده ميخائيل هيفيله في حين سيضطلع وهبي الخزري بخطة مسؤول قسم التحليل.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان مدرب الحراس سيكون اوليفييه بيدوماس في حين سيضطلع سيدريك بلوم بمهمة الاعداد البدني.

يذكر ان الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي صبري اللموشي التي كان مقررة ظهر اليوم الثلاثاء وقع تاجيلها الى موعد لاحق بسبب الظروف المناخية الاستثنائية.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قررت اليوم الاربعاء المنقضي تعيين صبري اللموشي مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلال الفترة القادمة .

كلمات البحث :إطار فني;المنتخب الوطني لكرة القدم;تركيبة