تركيبة الغرفة البرلمانية الثانية : 13 بالمائة نساء وأكثر من 23 بالمائة تحت سن الخامسة والثلاثين



فازت 10 نساء فقط بمقاعد في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي أعلنت هيئة الانتخابات أمس الأربعاء عن تركيبته النهائية، وهو ما يمثل 13 بالمائة من تركيبة المجلس المتكونة من 77 عضوا.

ووفق معطيات أعلنتها هيئة الانتخابات، تحصل 67 رجلا (87 بالمائة) على مقاعد بالمجلس، الذي يشكل الغرفة البرلمانية الثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب.

واستأثرت الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة بأكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بـ 53 فائزا، أي بنسبة 68 فاصل 8 بالمائة، مقابل 18 فائزا للفئة أقل من 35 سنة (23 فاصل 4 بالمائة)، و6 فائزين بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 سنة، أي في حدود 7 فاصل 8 بالمائة من مجموع الفائزين.

وضمت تركيبة المجلس 4 فائزين من ذوي الإعاقة، أي بنسبة 5 فاصل 2 بالمائة.

وتوزعت عضوية المجلس حسب الأقاليم إلى 13 مقعدا بالنسبة للإقليم الأول (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف)، و19 مقعدا للإقيلم الثاني (تونس وأريانة وبنعروس وزغوان ومنوبة ونابل)، و19 مقعدا للإقليم الثالث (سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية)، و13 مقعدا للإقليم الرابع (توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة)، و13 مقعدا للإقليم الخامس (تطاوين وقابس وقبلي ومدنين)، أي بحساب ثلاثة مقاعد لكل مجلس جهوي (ولاية) ومقعد واحد عن كل إقليم.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق، أمس الأربعاء، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية.

وذكر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أنّه ستقع دعوة الغرفة البرلمانية الثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوعين بمقتضى أمر، متوقّعا أن تباشر مهامها في غضون شهر أفريل الحالي.

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