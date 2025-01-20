تركيبة المكتب الجديد للمجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس

تم نهاية الأسبوع المنقضي، انتخاب أعضاء مكتب جديد للمجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس لولاية جديدة تدوم 4 سنوات.

وشارك 2425 طبيبا في التصويت لانتخاب هذا المكتب الجديد المتكوّن من 8 أعضاء، وذلك على إثر الجلسات العامة التي انتظمت السبت في المجالس الجهوية الستة لعمادة الأطباء التي تغطي جميع الولايات، وفق المكتب الجهوي لعمادة الأطباء بتونس.

ويضم المكتب الجديد للمجلس الوطني لعمادة الأطباء الأعضاء التالية أسماؤهم حسب عدد الأصوات المتحصل عليها: قيس نويرة (فاز ب 959 صوتا)، ريم الحرشاني (791 صوتا)، ريم غشام (738 صوتا)، هدى الحمامي (642 صوتا)، مهى بن معلم (628 صوتا)، سمير شطورو (584 صوتا)، طارق بوزيد (573 صوتا)، محمد صابر الدخلي (573 صوتا)، حسب ذات المصدر.

وكان المكتب السابق لعمادة الأطباء مكونا من رضا الضاوي (رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء) ومهدي جعيدان (نائب رئيس) وعلاء الدين سحنون، ونزار العذاري، وسامية طرابلسي، وخليل بوخريص، وسنية قلولو.

كلمات البحث :تونس;عمادة الأطباء;مجلس وطني