تركيبة المكتب الجديد لمجلس الصحافة

تم اليوم الإثنين، الإعلان عن المكتب الجديد لمجلس الصحافة، خلال ندوة صحفية انعقدت ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان « حرية الصحافة على ضوء التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي نموذجا ».

وفي ما يلي تركيبة المكتب الجديد لمجلس الصحافة :

- منوبي المروكي

- محمد العروسي بن صالح

- نجاة الزموري

- منى مطيبع

- عمر الوسلاتي

- خليل الجلاصي

- فطين حفصية

- حنان زبيس

- توفيق أحمد

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