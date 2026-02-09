تركيز أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لتيسير خلاص فواتير استهلاك الماء

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه قد تم تركيز أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بكافة أقاليمها بكامل تراب الجمهورية، وذلك لتمكين الحرفاء من خلاص فواتير استهلاك الماء بكل يسر وأمان باستخدام البطاقات البنكية.

ودعت الشركة إلى الاستفادة من هذه الخدمة لما توفره من سرعة وأمان وراحة في الدفع، مشيرة إلى أنها تتنزل في إطار سعيها المتواصل إلى الارتقاء بجودة خدماتها وتبسيط إجراءات الدفع.

