تركيز وحدة صناعية للمجمع الألماني المتخصص في كوابل السيارات بتونس سيسمح باحداث قرابة 500 موطن شغل

إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 02 أفريل 2025 بـRolf PRETTL الرئيس التنفيذي للمجمع الألماني PRETTL المتخصص أساسا في صناعة كوابل السيارات الذي يزور تونس حاليا رفقة عدد من مساعديه.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها Rolf PRETTL إلى نشاط المجمع وانتشاره على المستوى الدولي إلى جانب برامجه لمزيد التطوير.

كما كانت المقابلة فرصة تعرض خلالها PRETTL إلى الخطوات التي تم قطعها في إتجاه تركيز وحدة صناعية في تونس ستمكن من أحداث قرابة 500 موطن شغل خلال الأشهر القادمة.

واعرب PRETTL عن ارتياحه لتقدم الأعمال التحضيرية لاطلاق المشروع في تونس ، منوها بمناخ الإستثمار وبجملة المزايا المتوفرة و خاصة منها الموقع الجغرافي وكفاءة الموارد البشرية، ما رسخ الثقة لدى المجمع لاختيار تونس كموقع واعد للإستثمار وتوسيع انشطته.

من جانبه نوه سمير عبد الحفيظ بقرار المجمع الألماني للإستثمار في بلادنا واختيار تونس لتوسيع نشاطه بما يساعده على تلبية طلبات التزويد خاصة في القارتين ، الأوروبية والأمريكية.

وأكد الوزير في هذا السياق على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالأستثمار وبقية الهياكل ذات العلاقة لتوفير المساندة والمرافقة الضروريتين حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في النشاط والإنتاج في أفضل الظروف والأجال.

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