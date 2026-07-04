تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بولايات بن عروس وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اليوم اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبئر مشارقة من ولاية زغوان ، بداية من مساء السبت 4 جويلية 2026، بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية.

وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها، أن التوزيع سيُستأنف تدريجياً بداية من منتصف نهار الأحد 5 جويلية 2026.

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