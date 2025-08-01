تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الجمعة، أنه في إطار أشغال الاجتماع العاشر للمرصد الحضري التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت من 28 إلى 30 جويلية 2025، تم تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي.

ويُعدّ هذا التسجيل اعترافًا إقليميًا بقيمة هذا المعلم التاريخي والمعماري العريق، وإضافة نوعية إلى رصيد تونس الثقافي، بما يُجسّد ما تزخر به من إرث حضاري ثري وراسخ في وجدان الأمة العربية والإسلامية.

وقد تولّى المعهد الوطني للتراث إعداد ملف ترشيح هذا المعلم الثقافي، في إطار جهوده المستمرة لحماية التراث الوطني والترويج له على المستويين العربي والدولي.

ويُعتبر جامع الزيتونة أحد أبرز المعالم الدينية والعلمية في تونس والعالم الإسلامي، حيث اضطلع بدور محوري على مدى قرون كمركز للإشعاع الفكري والديني، مما جعله رمزًا للهوية الثقافية والوطنية.

ويهدف تسجيل المعالم المعمارية والعمرانية في السجل العربي إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيزه، والتعريف به على المستويين الإقليمي والدولي، بما يكرّس مكانته كمكوّن أصيل من ذاكرة الشعوب العربية.

وقد تمّ الإعلان، في ختام الاجتماع، عن قائمة المعالم المعتمدة رسميًا ضمن السجل، من بينها جامع الزيتونة المعمور، حيث تم تسليم شهادة التسجيل من طرف الجهات المختصة، في خطوة تُؤكّد التزام تونس بصون تراثها الحضاري والتاريخي.

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