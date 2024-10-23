تسجيل غلق في عدد من الطرقات بسبب الأمطار واستئناف حركة المرور بأخرى كانت مغلقة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ تحذيري محيّن اليوم الاربعاء، أنه تمّ تسجيل غلق في الطرقات التالية، نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية :

- الطريق المعبدة وغير المرقمة (أولاد مي – عميرة التوازرة) مغلقة نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة.

- الطريق المعبدة وغير المرقمة (قرية العمارات – الخور) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب أحد الأودية.

- الطريق المعبدة وغير المرقمة (الرابطة بين الثريات والوردانين) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

- الطريق المحلية رقم 867 (الرابطة بين طوزة وبني حسان) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

- الطريق الوطنية رقم 1 عند محول السكاينة (الرابطة بين صفاقس والمحرس) مغلقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

في المقابل، أكدت الادارة العامة في بلاغها، أنّ حركة المرور قد استؤنفت في بقية الطرقات التي كانت مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه وهي :

- الطريق الوطنية رقم 13 (الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد).

- الطريق المحلية رقم 906 (الرابطة بين صفاقس وبوسدي)

- الطريق المعبدة وغير المرقمة (الرابطة بين صفاقس وعين تركية).

- الطريق الوطنية رقم 1 عند مفترق الحمروني (الرابطة بين صفاقس والمحرس).

ودعت كافة مستعملي الطرق، إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه، مؤكّدة على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان سلامة الجميع.

ووضعت على ذمة مستعملي الطرق، أرقام هواتف إدارة عمليات الحرس الوطني للاستفسار أو طلب المساعدة، وهي: 71960448 / 71963512 ، أو عبر الرقم الأخضر 193.

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