تسرّب الغاز الطبيعي وراء وفاة الطالبتين بسيدي بوزيد

أكدّ الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، جوهر الڨابسي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أنّه بعد القيام بالمُعاينات وإجراء التساخير اللازمة وفحص الجُثث وإجراء التشريح، فإنّ أسباب وَفاة طَالبتيْن في العقد الثاني من عمرهما، في سيدي بوزيد، مبدئيا، تعود إلى تسرب الغاز الطبيعي من سخّان الماء، بعد معاينة رائحة غاز، في مكان الحادثة، وفق تقديره.

وقال القابسي إنه « تمّ نقل طالبة ثالثة، كانت تقيم في المنزل نفسه (على وجه الكراء)، في مرحلة أولى، إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ثمّ في مرحلة ثانية إلى مستشفى بن عروس، لتلقي العلاج ».

وأشار المتحدّث، « إلى أنّ الطالبات الثلاث، أصيلات ولايات نابل والقصرين وولاية أخرى مجاورة، وتتراوح أعمارهن بين 25 سنة و26 سنة » .

وأبرز المتحدث بأنّ النيابة العمومية قرّرت فتح بحث تحقيق من « أجل القتل العمد »، وهي إحالة قصوى، تُقرّرها النيابة العمومية، لكشف الأسباب الحقيقية في حالات الوفاة.

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