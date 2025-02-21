تسعيرة الحج لموسم 1446هـ/2025 م محددة بـ 20 ألفا و700 دينار

حددت تسعيرة الحج للموسم الحالي (1446هـ/2025 م) بـ 20 ألفا و700 دينار، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الدينية اليوم الجمعة في بلاغ.

وأضافت الوزارة أن تفصيل هذه التسعيرة يشمل معلوم الإقامة والخدمات المحدد من قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات بـ17 ألف دينار، ومعلوم تذكرة السفر المحدد من شركة الخطوط التونسية بـ 3 آلاف و700 دينار.

ودعت وزارة الشؤون الدينية المرسمين بالقائمات النهائية إلى التوجه بداية من يوم الاثنين 24 فيفري 2025 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول على بطاقة مسبقة الدفع لتقديمها بالشبابيك الموحدة.

كما دعتهم إلى التوجه بداية من يوم الثلاثاء 25 فيفري إلى الشباك الموحد بمركز ولاية كل حاج وفقا لروزنامة الشبابيك الموحدة الصادرة في الغرض مصحوبا بالوثائق التالية :

-أصل جواز سفر تفوق صلاحيته تاريخ 30 نوفمبر 2025 ويحتوي على الأقل صفحتين شاغرتين (في صورة تغيير جواز السفر قبل موعد الرحلة يتعين إعلام مصالح شركة الخدمات الوطنية والاقامات في الإبان).

- نسخة من جواز السفر

- صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء

- وثيقة تثبت إتمام عملية تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) على التطبيقة المخصصة من قبل السلطات السعودية.

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