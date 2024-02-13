تسعيرة الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الشـؤون الدينيّـة أنّ تسعـيرة الحجّ بالنسبـة لموســـــم 1445هـ /2024 م، حُدّدت بـــــــ19.970.000 د وفق التفصيل التالي:

* معلوم الإقامة والخدمات المحدّد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات: 16.400.000 د.

* معلوم تذكرة السفر المحدّد من شركة الخطوط التونسيّة: 3.570.000د.

ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائيّة إلى:

- التوجّه بداية من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على بطاقة مسبقـة الـدفع dinarsmart e- لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.

- التوجّه بداية من يوم الجمعة 16 فيفري 2024 إلى الشباك الموحّد بمركز ولاية كلّ حاج وفقا لروزنامة الشبابيك الموحّدة الصادرة في الغرض، مصحوبا بالوثائق التالية:

* جواز سفر صالح إلى غاية موفّى شهر ديسمبر 2024.

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة.

* 03 صور شمسيّة بخلفيّة بيضاء.

* شهادة تلقيح ضد « كوفيد 19″.

* شهادة البصمة الحيوية VISABIO.

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