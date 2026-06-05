تسلم ميدالية «داغ همرشولد» لشهداء حفظ السلام تكريما للرقيب أول سيف الدين حمريطة

تسلّم المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة السفير نبيل عمار اليوم الجمعة 5 جوان 2026 بمقرّ المنظمة بنيويورك(الولايات المتحدة)، ميدالية »داغ همرشولد » لشهداء حفظ السلام، والتّي قدّمها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، تكريما للرقيب أول سيف الدين حمريطة، الذي توفي يوم 11 فيفري 2025 بجمهورية إفريقيا الوسطى أثناء أدائه لمهامه ضمن بعثة الأمم المتحدة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الإفريقي.

وكان العسكري حمريطة ضمن سرية التدخل السريع بجمهورية إفريقيا الوسطى العاملة تحت راية الأمم المتحدة (مينوسكا) والتي تعرضت إحدى دورياتها إلى إطلاق نار أسفر بمنطقة انديلي على الحدود مع التشاد لما كنت بصدد تنفيذ مهامها العادية تحت راية الأمم المتحدة، وفق ما ذكرته البعثة في بلاغ.

وكان أنطونيو غوتيريش أدان قتل الجندي التونسي، معتبرا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب.

يذكر أن سرية تونسية للتدخل السريع انتشرت لأول مرة بجمهورية إفريقيا الوسطى منذ جوان 2021.

وتمثلت مهمتها في تقديم الدعم لقوات حفظ السلام والتدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار وتوجيه المساعدات الإنسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة، وعاد أفراد تلك السرية الى تونس في افريل الماضي.

وفي مارس الماضي تم التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف قوامه 450 عسكريا تونسيا بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم للبعثة الأممية المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.

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