تسليم أول شهادة اعتماد لمؤسسة تونسية في مجال المقارنات بين المخابر

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الاثنين 1 سبتمبر بمقر الوزارة، على موكب تسليم المجلس الوطني للاعتماد (TUNAC)لأول شهادة اعتماد لمؤسسة وطنية ناشطة في مجال المقارنات بين المخابر حسب المواصفة الدولية ايزو 17043 لمؤسسة (TTS Total Testing Service) وهو أول مخبر تونسي يتحصل على الاعتماد في هذا المجال.

وحضرت بالمناسبة رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري إلى جانب المدير العام للمجلس ياسين والي ومدير عام البنية التحتية كمال الهنداوي ووكيل الشركة جلال عبد الرحمان.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذا الحدث الذي يندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على مزيد العمل والمثابرة والإرتقاء بالخدمات مثمنة الجهود المبذولة للنهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بما يضمن تعزيز البنية التحتية للجودة والإنتاجية ومواكبة المتغيرات الدولية.

وأشارت إلى أنّ هذا الاعتماد سيمكّن المجلس الوطني للاعتماد من توسيع مجال الاعتراف به من قبل المنظمة الأوروبية للاعتماد (European Accreditation « EA »)إلى جانب إمضاء اتفاقية الاعتراف المتبادل والمتعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لاعتماد المخابر (ILAC) والتي تضم أكثر من 120دولة وتكتل اقتصادي.

يشار إلى أن هذه المؤسسة التونسية قد أحدثت في سنة 2006، وتقوم بتحاليل والتجارب على منتجات تابعة لعديد القطاعات على غرار النسيج ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ابرزها تلك المتعلقة بزيت الزيتون، مما ممكنها من الحصول على شهادة فنية وعلمية معترف بها عالميا وهو ما ساهم في تعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.

هذا وأحدثت المؤسسة فرعا لها في بلجيكيا وبكفاءات تونسية لتتحصل على الاعتراف الأوروبي في مجال التصديق بالمنتوجات ثم الاعتراف به من المفوضية الأوروبية.

وتوفر هذه المؤسسة 99 موطن شغل منهم 7 من حاملي شهادة الدكتوراه و17 مهندسا و 62 تقني سامي.

كلمات البحث :المخابر;شهادة;مؤسسة