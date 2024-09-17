تسليم 136 مورد رزق جديد لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي

تشرع وزارة الاسرة والمرأة والطولة وكبار السن، بداية من يوم غد الاربعاء، في تسليم 136 مورد رزق جديد بعنوان سنة 2024 لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي بولايات سيدي بوزيد وجندوبة والقيروان وزغوان ومنوبة والمهدية ونابل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه التدخلات ستتيح احداث 136 مورد رزق جديد موزّعة على 20 معتمديّة وستمكّن موارد الرزق المحدثة من التدخل المباشر لفائدة 401 تلميذ مهدّد بالانقطاع المدرسي موزّعين بين 202 إناثا و199 ذكورا من مختلف المستويات الدراسيّة.

وأشارت الى أن البرنامج يهدف للتدخل لفائدة أمّهات التلاميذ بالمناطق الأكثر تهديدا بالانقطاع المدرسي بسبب الهشاشة الاقتصادية للأسر تكريسا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات وضمانا لحق التلاميذ في النفاذ إلى الدراسة وفي استكمالهم لمسارهم الدراسي.

وتتوزّع موارد الرزق المسندة الى24 مورد رزق بمعتمديات منزل بوزيّان والفايض من ولاية سيدي بوزيد لفائدة 64 تلميذا مهدّدا بالانقطاع، و25 مورد رزق بمعتمديتي بلطة بوعوّان وفرنانة من ولاية جندوبة لفائدة 65 تلميذا مهدّدا بالانقطاع المدرسي و35 مورد رزق بمعتمديّات بوحجلة والحاجب والعلا والقيروان الشّماليّة والقيروان الجنوبيّة وحفوز ونصر الله والشبيكة من ولاية القيروان لفائدة 108 تلميذا.

كما تتركز 10موارد رزق بمعتمديّة صوّاف من ولاية زغوان لفائدة 36 تلميذا و21 مورد رزق بمعتمديّة برج العامري من ولاية منوبة لفائدة 64 تلميذا و15 مورد رزق بمعتمديّات أولاد الشّامخ وسيدي علوان من ولاية المهديّة لفائدة 50 تلميذا، و6 موارد رزق بمعتمديّات تاكلسة وسليمان من ولاية نابل لفائدة 14 تلميذا.

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