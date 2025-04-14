شركة نقل تونس تتسلّم 80 حافلة كدفعة أولى في إطار هبة فرنسية

تسلمت شركة النقل بتونس صباح اليوم الاثنين 14 أفريل الجاري 80 حافلة نقل حضري كدفعة أولى من مجموع 165 حافلة عادية معدّلة على هامش الألعاب الباراأولمبية الأخيرة بباريس، في إطار اتفاقية الهبة الممضاة بين الشركة ومؤسسة île-de-france mobilités والوكالة المستقلة للنقل بباريس RATP بتاريخ 27 جانفي 2025، وستدخل هذه الدّفعة حيّز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة، في انتظار استلام الدفعة الثانية المتكوّنة من 85 حافلة لاحقا.

وستمكّن هذه الحافلات، من تعزيز العرض تجسيما لسياسة الدّولة المتعلّقة بتحسين منظومة النّقل العمومي الجماعي وخاصة النّقل الحضري، وحضر عمليّة استلامها، بميناء حلق الوادي، كل من السّادة رئيس ديوان وزارة النّقل والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشّركة.

وتتميّز هذه الحافلات الإيكولوجية بأرضية منخفضة وهي مجهّزة أيضا بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية » أورو 5″ ( EURO 5 وبدرج أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الولوج إلى الحافلة وتحديدا إلى الفضاء المخصّص لمستعملي الكراسي المتنقلة، علاوة على وجود نظام تهوئة (6 ventilateurs dynamiques) وتكييف للبعض منها فضلا عن نظام مراقبة بالفيديو ونظام تحويل سرعة أوتوماتيكي .

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