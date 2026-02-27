تسلّم 25 حافلة مزدوجة جديدة لدعم خدمات الشركة الجهوية للنقل القوافل

تم يوم الخميس، تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل القوافل بدفعة جديدة من الحافلات المزدوجة المجهزة بأحدث التقنيات، بما يعزز جهود الدولة لتحسين ظروف التنقل لفائدة المواطنين بولايات قفصة، توزر وسيدي بوزيد.

وقد أشرف المعتمد الأول وكاتب عام الولاية بحضور معتمد قفصة الجنوبية، المدير الجهوي للنقل ،مدير عام الشركة الجهوية للنقل القوافل وعدد من الإطارات الجهوية على موكب تسلّم الشركة الجهوية للنقل القوافل 25 حافلة مزدوجة جديدة للنقل الحضري والمدرسي والجامعي لفائدة مواطني ولايات قفصة ،سيدي بوزيد وتوزر بكلفة جملية قدرها 10،5مليون دينار ، مجهزة بكاميرات مراقبة وأنظمة سلامة متطورة، إضافة إلى فضاءات مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية وكبار السن، بما يراعي شروط السلامة والراحة وجودة الخدمات.

وتندرج هذه الدفعة ضمن صفقة وطنية كبرى تشمل اقتناء 461 حافلة من الصين، في إطار برنامج شامل يهدف إلى إعادة بناء وتحديث أسطول النقل العمومي، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل بمختلف الجهات.

وأكدت الشركة أن هذه الاقتناءات ستمكن من تحسين نسق الاستجابة لاحتياجات المتساكنين، عبر توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وراحة، بما يسهم في دعم جودة الحياة وتعزيز الثقة في المرفق العمومي للنقل.

