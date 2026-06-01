تسمية رئيس مدير عام جديد لشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي

صدر اليوم الإثنين، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 55) ، الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026، الذي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي.

كما ورد بالرائد الرسمي الصادر اليوم، الأمر عدد 80 الذي يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فسفاط قفصة، وأمر ثان عدد 81 الذي يقضي بإنهاء مهام الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي.

