تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات الدخول بالمعابر الحدودية التونسية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن السلطات التونسية قرّرت تسهيل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي بالمعابر الحدودية التونسية بداية من 15 جانفي الحالي.

ويتمتع بهذا الإجراء حصريا، وفق ما نشرته سفارة تونس بالقاهرة، الباحثون والأساتذة الجامعيون والأطباء وكبار موظفي الدولة الذين لا تقل صفتهم عن مدير وتكون المهنة مدونة بجواز السفر ومدعمة بشهادة عمل من قبل المسافر حال حلوله بتونس وعائلات الزيجات المختلطة التونسية المصري (القرين والأبناء) وذلك بعد الاستظهار بما يفيد الزواج بتونسي أو تونسية.

وبالنسبة للمواطنين المصريين المسافرين الذين يحلون بتونس ضمن مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة (10) أفراد، يشترط، وفق السفارة، أن تتم موافاة المصالح الأمنية المعنية بصفة مسبقة بالقائمات الإسمية لطالبي التأشيرة وكافة الوثائق المكونة للملف (حجز مسبق الدفع بأحد النزل voucher وتذاكر عودة مطابقة لتاريخ نهاية الحجز بالنزل ونسخ من جوازات السفر الموافقة الأمنية المسبقة عن طريق وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة سارية المفعول وقابلة للاستغلال وبرنامج مفصل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس إلى غاية مغادرتها) وذلك للحصول على الموافقة الأمنية المسبقة عن طريق وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.

كلمات البحث :إجراءات;المعابر الحدودية;المواطنين المصريين