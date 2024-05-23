تسهيل منح التأشيرات الإلكترونية لفائدة الأجانب محور مجلس وزاري مُضيّق

التئم اليوم الخميس 23 ماي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشّاني حول ملف تسهيل منح التأشيرات الإلكترونية لفائدة الأجانب، بحضور وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب عماد الزغلامي.

وفي افتتاحه للمجلس، ذكّر رئيس الحكومة بأن رقمنة الخدمات الإدارية تمثل أولوية من أولويات سياسة الدولة، وأن إنجاز مشروع التأشيرة الإلكترونية يندرج ضمن أهداف المخطط الإستراتيجي « تونس الرقمية 2025″.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة ستمكن إثر تطويرها من تلقي ومعالجة طلبات التأشيرة بالنسبة للوافدين الأجانب على بلادنا بصفة آلية، وذلك انطلاقا من منصة إلكترونية مصمّمة للغرض.

هذا وستمكّن هذه المنظومة من تيسير الحصول على التأشيرات واختصار مدّة إسنادها بالنسبة للأجانب، كما ستساهم في مزيد إشعاع صورة تونس بالخارج وتعزيز التعاون الإقتصادي والثقافي مع مختلف الدول.

وفي هذا الإطار، تطرق الحضور إلى كيفية تسهيل دخول السياح العراقيين والإيرانيين إلى تونس، لتعزيز التعاون الإقتصادي وفتح أسواق سياحية جديدة.

وبعد النقاش والتداول، تقرر اتخاذ عدة اجراءات عملية سيتم الإعلان عنها لاحقا من الوزارات المعنية.

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