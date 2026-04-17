تسوية وضعية عملة الحضائر 45 – 55 سنة

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، أنه تم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات، على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر hadhaer.gov.tn وسيتم نشرها بمقرات الولايات.

وأوضحت، في بلاغ لها، أن عملة الحضائر من الشريحة 45 – 55 سنة المنتمين للدفعة الأولى مدعوون للولوج للمنصة الرقمية خلال الفترة المتراوحة من 17 إلى 30 أفريل 2026 قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي.

وذكرت أنه تم ارفاق هذا البلاغ بجذاذة تتضمن “مسار الولوج للمنصة” وكيفية ادراج الخيارات وترتيبها وتحيين ترتيبها أو حذفها وتغييرها عند الاقتضاء وذلك إلى غاية 30 أفريل 2026 آخر أجل للولوج للمنصة.

كلمات البحث :عملة الحضائر;وضعية