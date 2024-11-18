تصفيات أمم إفريقيا 2025: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغامبي 0 – 1

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم أمام نظيره الغامبي 0-1 في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء الاثنين بملعب رادس في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025.

وسجل عبدولي سيزار الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 17.

وكان المنتخب التونسي ضمن التأهل إلى النهائيات القارية منذ الجولة الماضية.

وتغلب منتخب جزر القمر من جهته على نظيره الملغاشي 1-0 سجله ياسين برهان (47)

الترتيب

جزر القمر 12 6 تاهل الى النهائيات

تونس 10 6 تاهل الى النهائيات

غامبيا 8 6

مدغشقر 2 6

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