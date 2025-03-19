تصفيات كأس العالم (المجموعة8-الجولة 5): المنتخب التونسي يفوز على ليبيريا 1-صفر

فاز المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاربعاء على نظيره الليبيري بنتيجة 1-صفر في مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 التي احتضنها ملعب صامويل كانيون دو بالعاصمة مانروفيا.

وجاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بفضل اللاعب حازم المستوري في دق (4).

وعزز منتخب « نسور قرطاج » رصيده في صدارة ترتيب المجموعة ب13 نقطة بينما تجمد رصيد منتخب ليبيريا في المرتبة الثالثة ب7 نقاط.

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