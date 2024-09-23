تصنيف لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر تصعد إلى المركز الـ21

صعدت التونسية انس جابر مركزا واحدا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة 21 عالميا.

وكانت انس جابر تغيبت منذ منتصف شهر اوت الماضي عن ملاعب التنس بسبب الاصابة قبل ان تعلن في بحر الاسبوع الماضي انسحابها من كافة المسابقات المقررة سنة 2024 عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي مشيرة الى ان قرار الانسحاب جاء بعد استشارة فريقها الطبي في ظل تتالي الاصابات التي لحقتها في الفترة الاخيرة.

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