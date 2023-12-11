تطاوين: الديوانة تُحبط محاولة تهريب 100 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت دوريتان تابعتان لفرقة الحرس الديواني بتطاوين إثر نصب كمين وملاحقة بمنطقة برج الخضراء، من ضبط سيارة رباعية الدفع وبإقتفاء أثرها تم العثور عليها عالقة بالكثبان الرملية وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر داخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على 100 صفيحة من مادة القنب الهندي (الزطلة).

وأفادت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، بأن الوزن الإجمالي لهذه الصفائح بلغ 24.5 كلغ، إضافة إلى العثور على جهاز لاسلكي.

وجاء في البلاغ أنه تم خفر السيارة إلى مقر الفرقة وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بتحرير محضر في الغرض وإحالة المحجوز إلى المصالح الديوانية المختصة لمواصلة التحريات.

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