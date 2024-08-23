تطاوين: حجز 4 سيارات أجنبية محملة بـ100 ألف علبة سجائر

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين التابعة للوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين إثر القيام بمهمة مراقبة وجولان ونصب كمين بالمنطقة الصحراوية بقطاع « تيارت » من ضبط 4 سيارات رباعية الدفع لا تحمل ترقيما منجميا ودون أية وثائق محمّلة بكمية هامة من السجائر مجهولة المصدر وعلى متنها 9 أشخاص يحملون جنسية أجنبية وذلك إثر ملاحقة السيارات المذكورة والتي بتفتيشها تبيّن أنها تحتوي على 106 ألف علبة سجائر مهربة.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بمليون دينار.

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