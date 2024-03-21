تطبيقة ء-هوية (E-Houwiya) الجديدة متاحة على متجر التطبيقات بلاي ستور (Playstore)

أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنه أصبح اليوم بالإمكان تحميل تطبيقة « ء-هوية » مباشرة من متاجر التطبيقات.

وتتيح تطبيقة « ء-هوية » الجديدة لجميع التونسيين بالداخل وبالخارج والبالغين من العمر18 سنة أو أكثر والحاملين لبطاقة تعريف وطنية الحصول على الهوية الرقمية على الجوّال واستعمالها بطريقة مؤمنة ومبسطة.

وترتبط الهوية الرقمية على الجوّال في نسختها الجديدة بالمعرّف الوحيد للمواطن وتعتمد إمّا على جهاز الهاتف أو على رقم الهاتف الشخصي لقبول رموز التحقق عند كل عملية ولوج أو إمضاء إلكتروني باعتماد شهادة ومفاتيح الإمضاء الإلكتروني الخاصة بالمواطن.

كما تمكن التطبيقة الجديدة من التحقق من معطيات الخاصة بك والتثبت من مكونات هويتك الرقمية ومدة صلوحيتها.

Google PlayStore ( https://shorturl.at/kFPT6 )

وتُتيح الهوية الرقمية على الجوّال التعرف على طالب الخدمة عن بعد في الإجراءات الإدارية بطريقة مُوحدة وموثوقة ومؤمنة ومن الإمضاء الإلكتروني على الوثائق وإتمام الإجراءات الإدارية واستخراج الوثائق الرسمية على الخط بطريقة سهلة وعلى مدار الساعة ودون الحاجة للتنقل إلى الإدارة.

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