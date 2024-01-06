تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم وديا مع نظيره الموريتاني 0-0

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بملعب حمادي العقربي برادس مع نظيره الموريتاني بنتيجة 0-0 في اطار لقاء دولي ودي تحضيرا لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم ( كوت ديفوار 2024)

ويستعد المنتخبان التونسي والموريتاني لنهائيات كاس امم افريقيا المقررة في كوتديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري المقبل.

ويلاقي المنتخب التونسي في مباراة ودية تحضيرية اخيرة منتخب الرأس الأخضر يوم 10 جانفي الجاري بملعب حمادي العقربي برادس وذلك قبل التحول يوم 12 حانفي الجاري الى كوت ديفور للمشاركة في النهائيات الافريقية.

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