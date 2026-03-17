أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بأنه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة وذلك على النحو التالي:
- إلغاء السفرة المبرمجة ليوم الخميس 19 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس والسفرة المبرمجة ليوم الجمعة 20 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
- استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي:
* أيام الثلاثاء والخميس والأحد: وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 من عنابة في اتجاه تونس.
* أيام الاثنين والأربعاء والجمعة: وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 25 مارس 2026 من تونس في اتجاه عنابة.
