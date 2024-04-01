تعزيز التعاون العسكري بين تونس وإيطاليا محور لقاء وزير الدفاع مع السفير الإيطالي

استقبل وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الاثنين 1 أفريل 2024 بمقرّ الوزارة، “Alessandro PRUNAS” سفير إيطاليا بتونس المعيّن حديثا، حيث مثل اللقاء فرصة للتأكيد على عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنويعه بين الجانبين، فضلا عن التحضير لانعقاد الدورة 25 للجنة العسكرية المشتركة التونسية – الإيطالية.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بالروابط المتجذّرة التي تجمع البلدين باعتبار القرب الجغرافي والتحدّيات الأمنية المشتركة، داعيا إلى مزيد دعم التعاون العسكري خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وإلى تطوير العمل المشترك والتنسيق المحكم في تأمين الحدود البحرية ضدّ المخاطر التي تهدّد استقرار المنطقة وخاصة منها مشاكل الإرهاب والجريمة المنظّمة والهجرة غير النظامية، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل.

من جهته أعرب السفير الإيطالي عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك للحفاظ على استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسّط.

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