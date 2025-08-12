تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية

أعلمت شركة النقل بتونس مستعملي خطوط المترو بـوقوع عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية صباح يوم الثلاثاء على مستوى مستودع تونس البحرية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بين محطتي التحويل الطاقي بكلّ من تونس البحرية وشارع المحطة.

وأوضح بلاغ صادر عن شركة النقل أن هذا العطب حال دون إتمام خروج العربات للاستغلال، والاقتصار على عربة في كل خط. كما اشار البلاغ الى انه في انتظار إصلاح هذا العطل واستئناف عملية خروج بقية العربات، تمّ توفير حافلات لتأمين تنقل الحرفاء تربط بين المحطة النهائية ببن عروس ومحطة برشلونة، ومحطتي الترابط بأريانة والجمهورية مرورا بمحطة الترابط 10 ديسمبر، ومحطتي خير الدين وبرشلونة مرورا بمحطة الترابط سليمان كاهية، ومحطتي الانطلاقة والجمهورية مرورا بباب سعدون، ومحطتي المروج 4 وبرشلونة مرورا بمحطة الترابط المنتزه. وأكد نفس البلاغ أنه تم تدعيم بقية الخطوط العادية بالحافلات الرابطة بين الأحياء ووسط العاصمة.

