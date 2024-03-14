تعطيل غلق الأبواب والاعتداء على سائق مترو : شركة السكك الحديدية تستنكر

تعرض ظهر اليوم الخميس 14 مارس 2024، سائق قطار أحواز تونس الجنوبية إلى العنف البدني الشديد وذلك على مستوى محطة القطار برادس من قبل مجموعة من الأشخاص الذين عمدوا إلى تعطيل غلق الأبواب الآلي وعند تدخل السائق لمحاولة غلق الأبواب وإثنائهم عن تعطيل السفرة وقع تعنيفه والاعتداء عليه وتسببوا له في أضرار بدنية تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأدانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية هذا الاعتداء الهمجي المجاني والسلوك المتهور، متمنية لسائق القطار الشفاء العاجل ومحتفظة بحقها في تتبع الفاعلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما دعت الشركة كافة الحرفاء إلى التحلي بالسلوك الحضاري واحترام كافة أعوانها الذين لا يدخرون أي جهد من أجل تأمين سير هذا المرفق العمومي.

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